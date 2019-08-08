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رياضة

الطلائع يحصل على موافقة الأهلي لإعارة مدافع الشياطين موسمين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:56 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
يسرى غازى
أعلن نادي طلائع الجيش عن حصوله على موافقة مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إعارة أحمد علاء مدافع الشياطين الحمر إلى صفوف الفريق العسكرى لمدة موسمين على سبيل الإعارة استعدادًا لبدء منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسبق للجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين الإعلان عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2019-2020 يوم 19 سبتمبر القادم.

جاء ذلك بعد حصول مسئولى نادى طلائع الجيش على الضوء الأخضر من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس فى إطار تدعيم الخطوط الخلفية للفريق الأول فى الدورى الجديد.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد علاء في بداية الموسم الماضي قادما من صفوف الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه.

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