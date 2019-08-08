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رياضة

رسميا.. فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:14 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " قائلا : " ناصر ماهر لاعبا فى صفوف سموحة الموسم القادم" .

وكان ناصر ماهر خرج من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفنى للأهلى وتم استبعاده من القائمة الإفريقية بشكل رسمي وهو ما أدى إلى وجود رغبة قوية من قبل اللاعب في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء بعد خروجه من الحسابات .
رسميا.. فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

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