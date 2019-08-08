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رياضة

ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام للجونة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
اقترب إسلام محارب وعمرو بركات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانضمام للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر من داخل بالأهلي أن الثنائي سوف ينضمان إلي الجونة على سبيل البيع بشكل نهائي وليس إعارة.

وكان عمرو بركات معارا لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف، قبل أن يلغي اعارته بعد دخوله في خلافات مع حسام حسن.

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ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام للجونة

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