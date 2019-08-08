لاسارتي يكشف حقيقة الرحيل عن الأهلي

قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأول مرة عن التقارير التي ربطته بالانتقال إلى فريقه السابق يونيفرسيداد دي تشيلي.



وأضاف مدرب الأهلي لصحيفة soychile: "يونيفرسيداد لم يقدم لي أي عرض، تمت مهاتفتي فقط من قبل زملائك (الصحفيين) وأصدقاء استمعوا للبرامج وأخبروني أنهم (يونيفرسيداد) تحدثوا عني ، لكنهم لم يتواصلوا معي ، في الحقيقة تحدث معي أصدقاء يعملون في النادي وقالوا لي: سيكون لطيفا إن عدت، ولكن للتفكير في العودة يجب أن يكون هناك عرضا".



وعن إمكانية ذلك "أعتقد أن النادي يستحق أي جهد لكن المشكلة أن الأهلي يستعد لمباراة خلال 4 أيام في دوري أبطال إفريقيا والتي مثل مسابقة كوبا ليبرتادوريس هنا ، كذلك النادي بذل مجهودا كبير في ضم العديد من الصفقات بناء على طلباتنا كجهاز فني، لذا فالرحيل اليوم يبدو أمرا معقدا".



مدرب الوصل الأسبق شدد "لا يوجد عرضا حقيقا من قبل يونيفيرسداد لذا لا يمكنني قول إنني سأقبل العرض لأنني لا أعرف ، أعلم ما يمر به الفريق، وعليه تجاوز وضعيته الحالية، هناك العديد من الفرق مرت بمثل هذه الأمور مثلما حدث مع ريفيربليت في الأرجنتين".



وأردف "أولا عليك أن تجعل هدفك واضحا. المشجعون يرغبون في التتويج بالبطولات والتأهل في الكؤوس وهذا رائع لكن عليك أن تدرك أنك بحاجة للخروج من منطقة الهبوط، وهذا هو الهدف حاليا".



هل تترك باب العودة مفتوحا؟ يجيب لاسارتي متما "سأود ذلك. لن أقول لك شيئا لن يحدث، في وقت آخر كنت بلا عمل ولم يتواصل معي أحد لذا فالوضع وفقا لما تتحدث عنه وتوقيته".