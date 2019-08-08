ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحذير شديد اللهجة.. الجبلاية تطالب الأهلي والزمالك بإنهاء أزمات لاعبيهما

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:14 م
الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
يسرى غازى
حذر اتحاد الكرة 4 أندية تشارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز ببطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية من مغبة عدم سداد أية ديون عليها لصالج لاعبيها.

وضمت قائمة الأندية التى تلقت خطابا من الجبلاية الذى تضمن تحذيرا صارما لرباعي الأندية الاهلى والزمالك الذين يشاركون فى دورى أبطال إفريقيا والمصري وبيراميدز فى كأس الكونفيدرالية.

وشدد اتحاد الكرة فى خطابه للأندية الأربعة على مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بضرورة أن تستوفى تلك الأندية أية مستحقات سابقة للاعبين وعدم وجود أية شكاوى محذرا من فرض عقوبات من جانب كاف فى حالة وجود أية شكاوى أو قرارات لصالح عناصر اللعبة لدى أية ناد.

يذكر أن المارد الأحمر سوف يلتقى فريق اطلع بره بطل جنوب السودان يوم 11 و23 أغسطس الجاري ذهابا وإياب فيما يلتقى الفارس الأبيض أحد الفرق الصومالية على مدار يومى 16 و23 من الشهر الجاري.

ترشيحاتنا

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

شاهد.. لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير معهد الاورام أسرته

رضوى الشربيني بالفستان الأبيض ..تفاصيل مثيرة

رغم تسببه في أزمة شديدة لـ النادي.. الأهلي ينفذ قرار اتحاد الكرة للمعارين

بـ تاتو كتف مثير.. داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها فى دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة