تحذير شديد اللهجة.. الجبلاية تطالب الأهلي والزمالك بإنهاء أزمات لاعبيهما

حذر اتحاد الكرة 4 أندية تشارك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز ببطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية من مغبة عدم سداد أية ديون عليها لصالج لاعبيها.



وضمت قائمة الأندية التى تلقت خطابا من الجبلاية الذى تضمن تحذيرا صارما لرباعي الأندية الاهلى والزمالك الذين يشاركون فى دورى أبطال إفريقيا والمصري وبيراميدز فى كأس الكونفيدرالية.



وشدد اتحاد الكرة فى خطابه للأندية الأربعة على مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بضرورة أن تستوفى تلك الأندية أية مستحقات سابقة للاعبين وعدم وجود أية شكاوى محذرا من فرض عقوبات من جانب كاف فى حالة وجود أية شكاوى أو قرارات لصالح عناصر اللعبة لدى أية ناد.



يذكر أن المارد الأحمر سوف يلتقى فريق اطلع بره بطل جنوب السودان يوم 11 و23 أغسطس الجاري ذهابا وإياب فيما يلتقى الفارس الأبيض أحد الفرق الصومالية على مدار يومى 16 و23 من الشهر الجاري.