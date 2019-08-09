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ثقافة

رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:40 ص
رئيسة القسم التعليمي
رئيسة القسم التعليمي
علاء المنياوي
نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري برنامجا خاصا لطلاب إدارة الموهوبين بالعمرانية التعليمية، عن الملابس والاكسسوارات في الحضارة المصرية القديمة .

وكما قالت سيدة صفوت رئيسة القسم، تضمن البرنامج جولة داخل المتحف تبتعها ورشة عمل تطبيقية بالقسم التعليمي.

وأوضحت أن البرنامج يهدف الى التعرف على تخصصات العمل المختلفة في الحضارة المصرية القديمة ، وأهمية ذلك في تحقيق تكامل المنظومة المجتمعية ، خاصة صناعة المنسوجات والحلى واستخدامات البواريك في الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة الى زيادة اتقان الفنون المختلفة التى تتناسب مع المرحلة الاعدادية والثانوية لتنمية القدرات الخيالية والحسية وأيضا الإبداعية ، كما يهدف برنامجنا الى زرع القيم والمبادئ النبيلة في نفسية الطلاب من خلال الأعمال الفنية التطبيقية.

وعن الملابس في الحضارة المصرية القديمة، قالت:اشتهرت مصر قديما بإنتاج الكتان، ومن عصور مبكرة جدا كان المصريون بارعون في الغزل والنسج وتبين بعض مناظر السوق في مقابر الدولة القديمة مشاهد بيع الكتان، ويتضح من النص والتصوير معا أن النساء كن يشكلن الغالبية بين المشتغلين في إنتاج المنسوجات.

واضافت: وقد اعتبرت صناعة النسيج جزءًا هاما من الاقتصاد المصري ، ولقد تطورت طرق وأساليب صناعة النسيج والمواد المستخدمة في هذه الصناعة منذ العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي.
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور
رئيسة القسم التعليمي: المصريون برعوا في الغزل والنسيج على مر التاريخ.. صور

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