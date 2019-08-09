محمد هنيدي لـ كريم عبد العزيز : هتكسروا الدنيا أكتر وأكتر

نشر الفنان محمد هنيدي إعلان فيلم "الفيل الأزرق 2" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موجها التهنئة الى فريق العمل.



وقال محمد هنيدى : "مبروك لكل صناع الفيل الأزرق على الشغل العظيم ولحبيبنا كريم عبد العزير وهتكسروا الدنيا اكتر واكتر".



فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال ‏الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.‏



وحقق الفيلم بعد أسبوعين من عرضه إجمالي إيرادات بلغ 45 مليون جنيه.