رسالة محبة وتسامح.. مطران الأرمن يهنئ السيسي والمصريين بـ عيد الأضحى

هنأ المطران اشود مناتساكانيان مطران الأرمن الأورثوذكس في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال مناتساكانيان، في تهنئته: "باسم المجلس الملي الارمني، وكل المؤسسات والهيئات الأرمنية في مصر، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك ونصلي أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.



وأضاف: إننا ندعم كل الجهود المبذولة من قبل الدولة لمواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره" حفظ الله مصرنا الحبيبة وقياداتها وجيشها وشعبها".