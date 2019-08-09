خطيب الحرم المكي: السكينة جند من جنود الله خص بها أتباع رسوله

قال الشيخ الدكتور سعود الشريم, إمام وخطيب الحرم المكي، إن السكينة جند من جنود الله التي خصّ بها أتباع رسوله كلا بحسب متابعته له، وهي سَكِينة إيمان تقر في القلب فتصد كل ريب وفرق وشك، وتكمن أهميتها أمام الحادثات والخطوب والمدلهمات



وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي بمكة المكرمة، أن الله سبحانه وتعالى وهبها عباده المؤمنين في مواطن عصيبة كانوا أحوج إليها من الطعام والشراب، فقد وهبها الله خليله إبراهيم عليه السلام حين خدوا له الأخاديد وألقوه في النار، ووهبها موسى عليه السلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائه والبحر من أمامه، فقال أصحابه: (إنا لمدركون)، فما كان منه إلا أن قال: (كلا إن معي ربي سيهدين).



وأضاف أنها السكينة التي وهبها الله رسوله –صلى الله عليه وسلم- وقد أطبقت أقدام المشركين على الغار الذي دخله هو وصاحبه رضوان الله عليه وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، فقال تعالى: « إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا» الآية 40 من سورة التوبة.



واستشهد بما قال تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» الآية 82 من سورة الإسراء.



