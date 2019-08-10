كاظم الساهر يروج لحفلاته في تركيا

صور من حفل الليلة الثانية في عمّان، الأردن ٢٠١٩



حفلي إسطنبول، تركيا ١٢ و ١٣ أغسطسhttps://t.co/NXQn28T0S4 pic.twitter.com/YxmCWvoUlz — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) August 10, 2019

روج الفنان العراقي كاظم الساهر لحفلاته الصيفية في تركيا، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".وغرد كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "حفلي إسطنبول، تركيا 12 و13 أغسطس".كما أحيا كاظم الساهر، 3 حفلات أخرى فى لبنان ضمن مهرجان "بيت الدين" وتحديدا فى أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس، ثم اتجه إلى الأردن فى عمان حيث أحيا حفلين يوم 8 و9 أغسطس.وطرح كاظم الساهر شهر يونيو أغنية جديدة بعنوان "متمردة" من ألحانه، وكلمات كريم العراقى، وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر "يوتيوب"، والتي يعود بها إلى جمهوره العربي بعد غياب.