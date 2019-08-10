كاظم الساهر يروج لحفلاته في تركيا

روج الفنان العراقي كاظم الساهر لحفلاته الصيفية في تركيا، من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
وغرد كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "حفلي إسطنبول، تركيا 12 و13 أغسطس".
كما أحيا كاظم الساهر، 3 حفلات أخرى فى لبنان ضمن مهرجان "بيت الدين" وتحديدا فى أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس، ثم اتجه إلى الأردن فى عمان حيث أحيا حفلين يوم 8 و9 أغسطس.
وطرح كاظم الساهر شهر يونيو أغنية جديدة بعنوان "متمردة" من ألحانه، وكلمات كريم العراقى، وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر "يوتيوب"، والتي يعود بها إلى جمهوره العربي بعد غياب.
وغرد كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "حفلي إسطنبول، تركيا 12 و13 أغسطس".
كما أحيا كاظم الساهر، 3 حفلات أخرى فى لبنان ضمن مهرجان "بيت الدين" وتحديدا فى أيام 1 و 2 و3 من شهر أغسطس، ثم اتجه إلى الأردن فى عمان حيث أحيا حفلين يوم 8 و9 أغسطس.
وطرح كاظم الساهر شهر يونيو أغنية جديدة بعنوان "متمردة" من ألحانه، وكلمات كريم العراقى، وتوزيع ميشال فاضل، وذلك عبر "يوتيوب"، والتي يعود بها إلى جمهوره العربي بعد غياب.
صور من حفل الليلة الثانية في عمّان، الأردن ٢٠١٩— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) August 10, 2019
حفلي إسطنبول، تركيا ١٢ و ١٣ أغسطسhttps://t.co/NXQn28T0S4 pic.twitter.com/YxmCWvoUlz