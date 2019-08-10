86 ساحة جاهزة لاستقبال صلاة عيد الاضحى بمطروح

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز 86 ساحة على مستوى مراكز المحافظة الثمانية مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والاحتياطي له، بما فيها ساحة مركز شباب مرسى مطروح والتى تم اعادة الصلاة فيها بعد 12 عاما لتسع مزيد من المصليين وسط بهجة وفرحة العيد.



ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالعمل على توفير كافة سبل الراحة للمصلين داخل الساحات مع تنظيم الدخول والخروج.



وناشد جميع المواطنين الراغبين فى ذبح الاضاحى فى الإلتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضارى للمحافظة خاصة مع موسم الصيف السياحى ، مع عدم القاء البعض لمخلفات الأضاحى بالشوارع وتجميع الجلود والصوف من المجازر والاماكن المخصصة واستغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين غير القادرين من خلال مديرية الأوقاف لبحصيل ثمنها وبيعها لشراء صكوك للاضاحى .



وأوضح الشيخ محمد يونس، مدير عام أوقاف مطروح ، إن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الاضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.