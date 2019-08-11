بيل ينضم لقائمة ريال مدريد لمواجهة روما الودية اليوم

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة روما الإيطالي الودية، اليوم في ختام تحضيرات الميرنجي للموسم الجديد.



وشهدت القائمة، عودة الويلزي جاريث بيل الذي غاب عن المباريات الأخيرة، بينما واصل "زيزو" استبعاد الكولومبي خاميس رودريجيز، والمهاجم ماريانو دياز، والثنائي الشاب كوبو، وردريجو لأسباب فنية.



بينما غاب للإصابة راموس، ولونين، وفيرلاند ميندي، وإبراهيم دياز، وماركو أسينسيو.



وضمت القائمة 20 لاعبًا هم:



الحراسة: نافاس، كورتوا، فويدياس.



الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، وأدوريوزولا



الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو.



الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل، فاسكيز، يوفيتش، وفينيسيوس.

