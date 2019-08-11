رغم مقتل ثلاثة منها.. بعثة الأمم المتحدة بليبيا: نتمنى هدنة حقيقية لتحقيق السلام على الأرض

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تمنياته بأن يكون عيد الأضحى عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والود لجميع الفرقاء التي تعيش علي الأراضي الليبية، حيث قال "على الرغم من الألم العميق بفقدان ثلاثة من زملائنا الأبرار عشية العيد، ضحايا إرهاب وحشي ظالم، أتمنى للجميع عيدا مباركا هادئا ملهما لقيم التسامح والتواد".



كما عبر المبعوث الأممي لليبيا عن تمنياته بأن تشهد البلاد هدنة حقيقية تساهم في تحقيق السلام الشامل علي الأرض مما يساهم في تحقيق العدل وإعلاء المصلحة حيث قال "أتمني هدنة حقيقية تدفعنا للتفكر بضرورة السلام وبأحقية الحياة وبسمو العدل والمصالحة."



وكان ثلاثة موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد لقوا حتفهم أمس السبت في انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي شرق البلاد.



ورجح مصدر أمني أن يكون استهداف موكب البعثة الأممية متعمدا حيث كانت الأمم المتحدة قد أعادت فتح مكتبها في بنغازي قبل بضعة أسابيع بعد إغلاقه لسنوات نتيجة لتردي الوضع الأمني بثاني أكبر مدن ليبيا.

