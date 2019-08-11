طريقة مختلفة ومثيرة.. ريم البارودي وسالي عبد السلام تحتفلان بـ عيد الأضحى

احتفلت الإعلامية سالى عبد السلام، بعيد الأضحى المبارك بطريقة مختلفة ومميزة هذا العام، حيث حرصت على أن تقضي وقتا مع الأطفال الأيتام.



وزارت سالى عبد السلام جمعية للأيتام وكتبت على الصور التى نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام "كل سنة وانتوا طيبين من دار جمعية أيتام مصر حبايبى انا".



وأضافت "چيچى ..بهاء..منصور..نورة ..حياة..نيفين..مريم..مروان..مدحت وعمار يا حبايب قلبى، عندى على الانستجرام وفيس بوك و بيشوفوا كل كلامكم وبيفرحوا..ربى يسعدكم ويفرح قلوبكم يا رب واشوفكم احسن ناس يا رب".



وكتبت منشورا آخر على صفحة إنستجرام الخاصة بها: "ريم البارودى جت معايا وبقالها فترة بتقولى عايزة اجى وازورهم وجابت لهم حاجات حلوة اوى والله ".



وتابعت "هانى الشيخ جابلهم الحلويات و عملنا حفلة واسامة صورهم كلهم وبيشوفوا صورهم عندى على الانستجرام وفيس بوك و بيفرحوا بكل الحلوة وجبر خاطر منكم اخواتى وبناتى وحبايبى دول ..انا بحبكم بجد بحكبكم واحد واحد والله، انتوا عيدى ربى يسعد قلوبكم ،شكرًا ماما سعاد على تربيتك ليهم فى الدار،بالله عليكم فرحوهم و روحوا اى دار جمبكم و اى دار او اى مكان فيه خير انا مستعدة اروحه وعلى راسى ".

