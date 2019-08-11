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الصحة السعودية: إجراء أكثر من 1900 عملية غسيل كلوي و685 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:18 م
ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
إيمان طلعت
أكدت وزارة الصحة السعودية، أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم التاسع من شهر ذو الحجة بلغ 363567 حاجا وحاجة، حيث تم إجراء 29 عمليات قلب مفتوح و 685 قسطرة قلبية.

فيما أجريت 1948 عملية غسيل كلوي و103 عمليات مناظير، و 532 عملية، بينما تم دخول 2896 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 8 حالات ولادة.

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