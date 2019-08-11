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فن

المغربية راسيل تكشف عن فيديو كليب '' أنا وقلبي '' .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:23 م
المغربية راسيل
المغربية راسيل
سعيد فراج
كشفت الفنانة المغربية المقيمة بدولة الكويت سهام رائق الملقبة بـ"راسيل" خلال حفل ضخم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء، وبحضور حشد كبير من رجال الصحافة الاعلام  عن أغنيتها الجديدة '' أنا وقلبي'' التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بمدينة طنجة تحت إدارة المخرج حسن الكورفتي، وهي من كلمات سمير المجاري وألحان نبيل الحوري توزيع حمزة الغازي أما التسجيل فتم في استديو الموزع رشيد محمد علي.

'' أنا وقلبي'' واحدة من أغاني ميني ألبوم ب عنوان (عيني زايغة) الذي تستعد ''راسيل'' لإصداره قريبا، كما أنه بعتبر ثاني عمل غنائي في مشوارها الفني بعد أغنية ""سامدي سوار"، التي حققت منذ طرحها أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

عبرت راسيل خلال كلمة لها في حفل إطلاق الاغنية '' أنا وقلبي'' عن سعادتها الكبيرة، كون أن انطلاقتها الغنائية ستكون ببلدها المغرب بعد النجاحات التي حققتها في الخليج من خلال مشاركتها في أضخم الاعمال الدرامية الكويتية.

الجدير بالذكر أن راسيل شاركت بمجموعة من المسلسلات بالكويت ، كمسلسل حريم أبو سلطان ، مسلسل التاسع من فبراير مسلسل روتين وغيرها من الاعمال الفنية رفقة نجوم وعمالقة الدراما الكويتية والخليجية .

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