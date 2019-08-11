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رياضة

في أول ظهور لـ لامبارد.. تشيلسي يسقط برباعية أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج.. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:32 م
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
محمد السعيد
فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق ماركوش راشفورد ( د 18، 67)، وأنتوني مارسيال ( د 65)، ودانييل جيمس في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وتعد هذه المباراة هي اول ظهور رسمي لفرانك لامبارد مع تشيلسي، بعدما تولى القيادة الفنية للبلوز خلفا للإيطالي ماورويسيو ساري.

وشهدت تشكيل مانشستر يونايتد ظهور هاري ماجواير المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر، مقابل 80 مليون يوور، والذي أصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل تشيسلي المركز الـ 19.

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