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تعليم

لما بعد الماجستير.. البحث العلمي تقدم 10 منح بتمويل ياباني

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:10 م
منح برنامج الزمالة
منح برنامج الزمالة اليونسكو/اليابان
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن منح برنامج الزمالة اليونسكو/ اليابان (كيزو ابوتشى) للباحثين الشباب لعام 2019 المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ، حيث تمول حكومة اليابان 10 منح بهدف بناء قدرات الباحثين من الدول الأعضاء وتركز المنح على الأنشطة البحثية فى مرحلة الدراسات العليا (ما بعد الماجستير) فى المجالات الأربعة التالية :

- البيئة مع التركيز على الحد من الكوارث

- الحوار بين الثقافات

- تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

- حل النزاعات بالطرق السلمية

وتدعو اللجنة الوطنية الراغبين فى الترشح لهذه المنح و تنطبق عليهم كافة الشروط استكمال الأوراق المطلوبة والمستندات وتسليم ملف الترشيح مرفقا به خطاب ترشيح جهة العمل و نسخة pdf لملف الترشيح على أسطوانة فى موعد أقصاه الخميس 31 أكتوبر 2019 بمقر اللجنة الوطنية : التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

لمزيد من المعلومات والتواصل يرجى إرسال الاستفسارات على هذا الإيميل :

[email protected]

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