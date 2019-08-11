لما بعد الماجستير.. البحث العلمي تقدم 10 منح بتمويل ياباني

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن منح برنامج الزمالة اليونسكو/ اليابان (كيزو ابوتشى) للباحثين الشباب لعام 2019 المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ، حيث تمول حكومة اليابان 10 منح بهدف بناء قدرات الباحثين من الدول الأعضاء وتركز المنح على الأنشطة البحثية فى مرحلة الدراسات العليا (ما بعد الماجستير) فى المجالات الأربعة التالية :- البيئة مع التركيز على الحد من الكوارث- الحوار بين الثقافات- تكنولوجيا الاتصال والمعلومات- حل النزاعات بالطرق السلميةوتدعو اللجنة الوطنية الراغبين فى الترشح لهذه المنح و تنطبق عليهم كافة الشروط استكمال الأوراق المطلوبة والمستندات وتسليم ملف الترشيح مرفقا به خطاب ترشيح جهة العمل و نسخة pdf لملف الترشيح على أسطوانة فى موعد أقصاه الخميس 31 أكتوبر 2019 بمقر اللجنة الوطنية : التوسعات الشمالية خلف نادى الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.لمزيد من المعلومات والتواصل يرجى إرسال الاستفسارات على هذا الإيميل :