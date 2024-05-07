خدمات متكاملة.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل بناء مجتمع عمراني في جزيرة الوراق

كشف محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم بشأن جزيرة الوراق، موضحا أن الاجتماع تناول بناء مجتمع عمراني متكامل في جزيرة الوراق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى للنهوض بالمناطق غير الآمنة أو المخططة وتزويدها بالخدمات التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

أضاف أن المشروع يشمل تنفيذ مجموعة من الخدمات المتكاملة من مراكز شباب ومنشآت تعليمية، ويتم تنفيذ 94 برجا سكنيًا، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الجزيرة تشمل الارتقاء بالخدمات في الجزيرة.

أوضح أن معدلات التنفيذ تتم على قدم وساق، ويتم مراعاة تعويض المواطنين أو توفير وحدات سكنية له ويتم تخصيصها من الآن لمن يريد منهم الاستمرار في الجزيرة والحصول على وحدة سكنية بالمجتمع العمراني الجديد أو الحصول على تعويض وصرفه بصورة فورية.

أشار إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء، وكما كان في الفصل الدراسي الأول من تنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم لمراعاة امتحانات الطلاب من خلال تعديل توقيتات تخفيف الأحمال لعدم التأثير على الطلاب لتصبح من الساعة ٣ م حتى الساعة ٧ مساء خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠، مؤكدا أن الدولة تعمل بقدر الإمكان للقضاء نهائيا على تخفيف الأحمال.