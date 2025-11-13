الغمراوي: نحرص على تعزيز البحث والابتكار في القطاع الدوائي المصري

أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم مراكز التميز البحثية والابتكار في مجالات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لما له من آثار إيجابية على القطاع الدوائي في مصر.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للغمراوي إلى مركز "إم إيه آر سي" للخدمات الطبية والأبحاث الإكلينيكية، والذي يُعد واحدا من أكبر مركز بحثي في مجال البحوث الدوائية والخدمات الطبية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق قطاع إيفا فارما للأورام وأمراض الدم.



وخلال الجولة، أطلع الدكتور الغمراوي على البنية التحتية المتطورة للمركز، والتي صُممت لتلبية أعلى المعايير الدولية، واستمع إلى شرح من رئيس المركز الدكتور جورج ماهر، والذي أعلن خلال الزيارة عن حصول وحدة التكافؤ الحيوي لمركز "إم إيه آر سي" على الاعتماد الأوروبي كما سبق أن حصلت اعتماد مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، مما يؤكد قدرة الكوادر العلمية في المركز على استغلال الإمكانيات المتطورة في تحويل الأبحاث إلى منتجات عملية، بما يعزز من قدرة المركز على المنافسة عالميًا في مجال البحث العلمي.



من جانبه، أكد الدكتور جورج ماهر، امتلاك مركز "إم إيه آر سي" للخدمات الطبية والأبحاث الإكلينيكية، لوحدة متخصصة في مجال الجينات الوراثية، و"تقنيات تعيين التتابعات الوراثية – NGS "؛ حيث تتوفر منصات التسلسل من الأجيال الأول والثاني والثالث، مما له دور محوري في التشخيص المبكر للأورام والأمراض الوراثية المختلفة.



وأضاف" نحن نعتبر أنفسنا جزءاً من نسيج منظومة البحث والتطوير المتنامية في مصر.. والتزامنا لا يتوقف عند دعم التقدم العلمي المجرد، بل يمتد إلى قلب رسالتنا لتحقيق أهداف مصر الرامية إلى بناء نظام صحي مبتكر ومستدام.



يذكر أن مركز "إم إيه أر سي"، يضم وحدة أبحاث إكلينيكية، ومعامل بحثية متخصصة مثل: معامل البيولوجيا الجزيئية، معامل زراعة الخلايا، ومعامل النانو تكنولوچي.

