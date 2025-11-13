قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
الغمراوي: نحرص على تعزيز البحث والابتكار في القطاع الدوائي المصري

أ ش أ

أكد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم مراكز التميز البحثية والابتكار في مجالات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لما له من آثار إيجابية على القطاع الدوائي في مصر.


جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للغمراوي إلى مركز "إم إيه آر سي" للخدمات الطبية والأبحاث الإكلينيكية، والذي يُعد واحدا من أكبر مركز بحثي في مجال البحوث الدوائية والخدمات الطبية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق قطاع إيفا فارما للأورام وأمراض الدم.


وخلال الجولة، أطلع الدكتور الغمراوي على البنية التحتية المتطورة للمركز، والتي صُممت لتلبية أعلى المعايير الدولية، واستمع إلى شرح من رئيس المركز الدكتور جورج ماهر، والذي أعلن خلال الزيارة عن حصول وحدة التكافؤ الحيوي لمركز "إم إيه آر سي" على الاعتماد الأوروبي كما سبق أن حصلت اعتماد مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، مما يؤكد قدرة الكوادر العلمية في المركز على استغلال الإمكانيات المتطورة في تحويل الأبحاث إلى منتجات عملية، بما يعزز من قدرة المركز على المنافسة عالميًا في مجال البحث العلمي.


من جانبه، أكد الدكتور جورج ماهر، امتلاك مركز "إم إيه آر سي" للخدمات الطبية والأبحاث الإكلينيكية، لوحدة متخصصة في مجال الجينات الوراثية، و"تقنيات تعيين التتابعات الوراثية – NGS "؛ حيث تتوفر منصات التسلسل من الأجيال الأول والثاني والثالث، مما له دور محوري في التشخيص المبكر للأورام والأمراض الوراثية المختلفة.


وأضاف" نحن نعتبر أنفسنا جزءاً من نسيج منظومة البحث والتطوير المتنامية في مصر.. والتزامنا لا يتوقف عند دعم التقدم العلمي المجرد، بل يمتد إلى قلب رسالتنا لتحقيق أهداف مصر الرامية إلى بناء نظام صحي مبتكر ومستدام.


يذكر أن مركز "إم إيه أر سي"، يضم وحدة أبحاث إكلينيكية، ومعامل بحثية متخصصة مثل: معامل البيولوجيا الجزيئية، معامل زراعة الخلايا، ومعامل النانو تكنولوچي.
 

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

الليثي

السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

