رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي أحمد فتوح، أن إرهاب "دولة المستوطنين" لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن ينجح في فرض واقع الاحتلال وأن الفلسطينيين سيواصلون تمسكهم بحقوقهم الوطنية حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.



جاء ذلك خلال إدانة رئيس المجلس اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، للجريمة الإرهابية التي ارتكبتها عصابات المستوطنين، المدعومين من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتي تمثلت في إحراق مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي كفل حارس ودير استيا في محافظة سلفيت، وما تضمنته من تدنيس لحرمة المسجد، وكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية تدعو إلى القتل والتهجير.



وقال إن هذه الجريمة تمثل دليلا جديدا على تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم الذي يجري برعاية مباشرة من حكومة الاحتلال، حيث يشارك بعض الوزراء في دعم هذه العصابات الإرهابية وتمويلها في إطار سياسة رسمية تهدف إلى فرض وقائع ميدانية على الأرض وتنفيذ مخطط الضم والتهويد والتطهير العرقي، مشيرا إلى أن هذه العصابات تتحرك بحرية تامة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام عربات دفع رباعي مزودة من قبل حكومة اليمين في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال الذي لم يعتقل أيا من منفذي هذه الجرائم بل يوفر لهم الغطاء الأمني والسياسي.



وأضاف فتوح، أن ما جرى من حرق للمسجد يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي استهدفت عشرات البلدات والمنشآت الفلسطينية وآخرها الهجوم على مصنع الجنيدي للألبان المنطقة الصناعية في بيت ليد قرب طولكرم، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتصعيد الإرهاب الاستعماري وإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم المستوطنين ومحاسبة حكومة الاحتلال بصفتها الراعية والداعمة لهذه الجماعات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

