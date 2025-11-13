قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
اقتصاد

البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط نشاط ملحوظ في التداولات التي تجاوزت 700 مليون جنيه.

أداء المؤشرات:

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% مسجلًا 40397 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% إلى 49739 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% إلى 18247 نقطة.

ارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.34% إلى 4436 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.24% عند 12237 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند 16283 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% إلى 4204 نقطة.

وارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 1.1% إلى 16454 نقطة.



 

البورصة المصرية جماعي للمؤشرات مؤشر إيجي إكس

