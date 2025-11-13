البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات وسط نشاط ملحوظ في التداولات التي تجاوزت 700 مليون جنيه.

أداء المؤشرات:

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% مسجلًا 40397 نقطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% إلى 49739 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% إلى 18247 نقطة.

ارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.34% إلى 4436 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.24% عند 12237 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند 16283 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% إلى 4204 نقطة.

وارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 1.1% إلى 16454 نقطة.





