الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة

وزير العمل خلال استقباله السفير الإماراتي
وزير العمل خلال استقباله السفير الإماراتي

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بمستوى التنسيق المستمر والتعاون المثمر في مختلف المجالات، خاصة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وتبادل الخبرات في مجال سياسات التشغيل وحماية العمالة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث مراكز التدريب التابعة لها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم من فرص عمل لائقة ومستدامة.

من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بما حققته مصر من تطورات نوعية في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنقل العمالة الماهرة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل العربي في مجال سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فرص العمل، دعمًا لمسيرة التعاون الأخوي بين مصر والإمارات.

وزير العمل السفير الإماراتي فرص عمل بالخارج

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

فعاليات ثقافية وفنية

الثقافة تواصل فعاليات أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية

عمرو محمود ياسين

وضعٍ بالغ الخطورة.. عمرو محمود ياسين يطالب الدولة بوضع حد للسوشيال ميديا

غادة إبراهيم

إطلالة فرعونية..غادة إبراهيم تتألق بفستان ذهبي فاخر مرصع بمفتاح الحياة في"القاهرة السينمائي"

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

