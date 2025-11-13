وزير العمل يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بمستوى التنسيق المستمر والتعاون المثمر في مختلف المجالات، خاصة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وتبادل الخبرات في مجال سياسات التشغيل وحماية العمالة.

كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث مراكز التدريب التابعة لها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم من فرص عمل لائقة ومستدامة.

من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بما حققته مصر من تطورات نوعية في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنقل العمالة الماهرة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل العربي في مجال سوق العمل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فرص العمل، دعمًا لمسيرة التعاون الأخوي بين مصر والإمارات.