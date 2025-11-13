قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي

شاركت جامعة أسوان في فعاليات مبادرة "صحّح مفاهيمك" التي استضافها معهد إعداد القادة بجامعة حلوان ، وذلك برعاية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وشهد الملتقى الطلابي "قادة الوعي" مشاركة متميزة من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث تناولت فعالياته العديد من اللقاءات الحوارية والمحاضرات التوعوية حول الأمن القومي، وأهمية القراءة، والمشروع القومي للقراءة، إلى جانب ورش عمل حول المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي الوطني والفكري لدى الشباب.

واختتم الملتقى بحوار مفتوح مع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك في رحاب جامعة حلوان، حيث تم التأكيد على أهمية المبادرات التي تُعزز الفكر الوسطي المستنير وتُسهم في بناء وعي طلابي رشيد يقوم على العلم والمعرفة.

واكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان علي ان مشاركة جامعة أسوان في مبادرة (صحّح مفاهيمك) تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى بناء وعي طلابي مستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر العلمي الرشيد.

وتعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات الدولة لترسيخ قيم الانتماء والتسامح والمسؤولية المجتمعية لدى شبابنا الواعد، الذين هم قادة المستقبل وبناة الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن طلاب جامعة أسوان أظهروا مستوى متميزًا من الوعي والانضباط والمشاركة الفاعلة في جلسات الملتقى، مما يعكس دور الجامعة الرائد في إعداد جيل مثقف وواعٍ بقضايا وطنه، قادر على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء.

