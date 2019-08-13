فوائد الزبادى للبشرة.. لـ اصفرار البشرة وشحوبها

فوائد الزبادي للبشرة، تعاني أغلب الفتيات من مشكلة اصفرار الوجه وعدم نضارة البشرة وشحوبها، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة العلاجية، أهمية فوائد تناول الزبادي للبشرة للحصول علي بشرة خالية من الحبوب.





فوائد الزبادي للبشره :

1-مزيل رائع لاصفرار البشره وشحوبها

2- يعيد للبشره نضارتها وجمالها إذا استعمل باستمرار

3- يحافظ علي رطوبة البشره ويحسن من ملمسها ويزيد نعومتها

4- يجعل البشره أكثر شبابا ويعمل علي شد مسام الجلد وتقليل الترهلات