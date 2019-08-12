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أخبار العالم

حاج تركي يصف نفسه بأسعد إنسان في العالم لهذا السبب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:51 م
الحاج التركي
الحاج التركي
عرفة البنداري
أعرب الحاج التركي "شيخموز" عن سعادته الغامرة لتمكنه من أداء مناسك الحج، وهي الفرصة التي انتظرها لمدة 11 عاما، بحسب قناة العربية.

ونقلت العربية عن الحاج التركي قوله إنه يبلغ من العمر 69 عامًا، ولم يتمكن من أداء مناسك الحج سوى هذا العام، بعد 11 سنة في انتظار دوره، وبعد هذه السنوات ابتسم له الحظ، فحزم حقائبه وأتى إلى مكة المكرمة، ومنها إلى المشاعر المقدسة ملبيًا مع ضيوف الرحمن.

وأشارت القناة إلى ان الحاج التركي شيخموز، أفنى حياته في أرضه الزراعية التي يقوم بحرثها طيلة النهار وجني محصولها الزراعي المتمثل في حبوب القمح، ليودع أسرته بدموع الفرح والاشتياق لرؤية الكعبة المشرفة والطواف بالبيت العتيق والوقوف بمشعر عرفات الطاهر ثم إكمال النسك، واصفًا فرحته بأنه أسعد إنسان في العالم بعد أن تحققت له أمنية العمر.

وقال الحاج التركي:"هنا الكل يقومون بخدمتنا بروح طيبة نسأل الله أن يجازيهم بالخير ويكتب لهم الحسنات". معربا عن سروره بأداء الحج والنسك، داعيًا المولى عز وجل أن يجزي السعودية كل خير، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.
حاج تركي يصف نفسه بأسعد إنسان في العالم لهذا السبب
حاج تركي يصف نفسه بأسعد إنسان في العالم لهذا السبب

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