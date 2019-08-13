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محافظات

نيابة الزقازيق تعاين موقع انهيار جزء من عقار بالشرقية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
انتقل فريق من نيابة قسم ثان الزقازيق، لإجراء معاينة على الطبيعة بشأن واقعة انهيار سور من بلكونة شقة بعقار تحت الإنشاء تابع للنادى الزراعى بالزقازيق، مما أدى إلى اصابة مواطنين بكدمات وكسور وتهشمت عدة سيارات كانت مركونة أسفل العقار.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الأجهزة الأمنية والمعنية بمحافظة الشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانهيار جزء من بلكونة منزل تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، مما أسفر عن إصابة شخصين تم إسعاف أحدهما في الحال والآخر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكذلك بتهشم عدد من السيارات كانت أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بالقرب من العقار وإبعاد المارة من المرور أسفله لتفادي وقوع أي أجزاء أخرى منه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4636 إدارى قسم ثان الزقازيق، وتمت إحالته للنيابة العامة.

فيما تقوم الأجهزة التنفيذية برئاسة حي ثان الزقازيق برفع آثار الانهيار من الشارع وإعادة فتح الطريق أمام المارة والمواطنين.

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل، وبيان ما إذا كان مخالفا من عدمه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وعرض التقرير عليه.

وأوضحت اللجنة أن العقار بجوار مبنى ديوان المحافظة، وهو عبارة عن مبنى تجاري وسكنى خاص بنقابة الزراعيين، ومكون من 5 أدوار وغير مخالف، كما تبين بالفحص سقوط شرفة الطابق الخامس التي تسببت في الحادث.
نيابة الزقازيق تعاين موقع انهيار جزء من عقار بالشرقية
نيابة الزقازيق تعاين موقع انهيار جزء من عقار بالشرقية
نيابة الزقازيق تعاين موقع انهيار جزء من عقار بالشرقية

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