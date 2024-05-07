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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المراكز التكنولوجية تبدأ تلقى طلبات التصالح وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن جاهزية ورفع درجة الاستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي 9 مراكز على مستوى المحافظة، لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء بدءاً من اليوم الثلاثاء  ٧ مايو الجاري وفقا لقانون التصالح الجديد.

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مشدداً على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة  أمام المواطنين كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنيا على المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، لافتاً إلى أنه تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة والانتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ومسئولى المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

 

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