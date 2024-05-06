عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المعديات النيلية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور والمتابعة المستمرة على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

 

شون وصوامع المنيا تستقبل 124 ألف طن من محصول القمح

محافظ المنيا: لا إصابات بحريق مدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف.. صور

من جانبه، تابع حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، المراكب النيلية بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز ، للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

كما تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة معديات قرية شارونة وجزيرة شارونة، حيث تم التفتيش على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة .

كما تفقد محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس معديات قرى تل بنى عمران وقرية الحاج قنديل وذلك للتأكد من توافر طقم الإنقاذ ومدى صلاحية وسائل الحماية المدنية وفحص رخص تسيير المعديات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة وإجراءات السلامة المتبعة حفاظا على أرواح المواطنين.

إجراءات السلامة والصحة المهنية أسامة القاضي محافظ المنيا المراكب النيلية المعديات النيلية الوحدات المحلية حفاظا على أرواح المواطنين حملات تفتيشية وسائل الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لقطات ترصد استهداف الاحتلال لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

مساعي مصر لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة.. إشادات عالمية لا تتوقف

استمرت نصف ساعة.. انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية السويس.. صور

الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة الشوكة وحي السلام شرقي مدينة رفح

قدم طلب واتوافق عليه.. تفاصيل دخول شقيق محيي إسماعيل دار رعاية المهن التمثيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ