حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور والمتابعة المستمرة على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد نظرا للإقبال الشديد من المواطنين، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبه، تابع حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، المراكب النيلية بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز ، للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة وجاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

كما تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة معديات قرية شارونة وجزيرة شارونة، حيث تم التفتيش على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة .

كما تفقد محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ديرمواس معديات قرى تل بنى عمران وقرية الحاج قنديل وذلك للتأكد من توافر طقم الإنقاذ ومدى صلاحية وسائل الحماية المدنية وفحص رخص تسيير المعديات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة وإجراءات السلامة المتبعة حفاظا على أرواح المواطنين.