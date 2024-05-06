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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة زمنية لتطهير الترع والمجارى المائية بالمنيا

تطهير الترع والمجاري
تطهير الترع والمجاري المائية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية ( الترع ، المصارف) وإزالة المخلفات والحشائش وورد النيل التي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي، وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية باستخدام معدات الوحدة المحلية في إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض.
 

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من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص،  استمرار أعمال  تطهير الترع  وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية، لافتاً إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها، مؤكداً على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية .

وأضاف رئيس المركز، أنه تم إعداد برنامج زمنى بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية، مناشدا ًالمواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع وعدم إلقاء مخلفات القمامة حفاظاً على الصحة العامة.

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