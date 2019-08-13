علاج حب الشباب بالليزر.. إيجابياته ومخاطره

بعد رحلة يأس من الوصفات الطبيعية وضعف قدرتها على علاج حب الشباب، يبدأ الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب في اتخاذ طرق أخرى مثل علاج حب الشباب بالليزر، والتي تعتبر من الطرق الأكثر فاعلية ولها إيجابيات وكذلك سلبيات.



علاج حب الشباب بالليزر

يتم علاج حب الشباب بالليزر عن طريق تمرير ضوء الليزر على المنطقة التي تتواجد بها الحبوب، مما يعمل على التدمير والقضاء على خلايا الجلد الخارجية.



ولكن يراعى ألا يتم استخدام الليزر خلال علاج حب الشباب بدرجة إشعاعية قوية، حتى لا يسبب ذلك أي أذى للطبقات الداخلية للجلد.



أنواع الليزر المستخدم في علاج حب الشباب

هناك عدة أنواع من الليزر المستخدم في علاج حب الشباب وهم:

- العلاج بنابض صبغة الليزر.

- العلاج بالأرجون والنيموديميوم.

- العلاج عن طريق ثاني أكسيد الكربون.

- العلاج بنوع الليزر التجزيئي وهو لا يسبب أي حروق للبشرة، ويعتبر هو أكثر الأنواع استخدامًا.



خطوات علاج حب الشباب بالليزر

- في البداية يضع الطبيب مادة مخدرة على الوجه، ثم يقسم الوجه إلى عدة أقسام.

- فيما بعد يحدد درجة الليزر على حسب نوع الحبوب والعمق الذي من المفترض أن يصل إليه، وكذلك مدى تأثير الحبوب وشدتها.

- بعد أن ينتهي الطبيب من إجراء الليزر، ينصح بوضع كريمات تهدئة وترطيب أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.



متى تظهر نتيجة علاج حب الشباب بالليزر

يتم علاج حب الشباب بالليزر على عدة جلسات تتراوح عددها لـ 10 جلسات، وتبدأ النتائج في الظهور بعد إجراء الجلسة الثالثة، ومن المفترض بعد نهاية الجلسة الـ 10 أن تكون النتيجة هي بشرة صافية وخالية من الحبوب وآثارها.



إيجابيات علاج حب الشباب بالليزر

- القضاء على آثار حب الشباب.

- تقليل صبغة الميلانين المسئولة عن ظهور البقع بالبشرة.

- تنعيم البشرة.



سلبيات علاج حب الشباب بالليزر

على الرغم من أن علاج حب الشباب بالليزر من أفضل الحلول إلا أن هناك بعض السلبيات منها:

- قد يتسبب في حدوث حروق بالجلد.

- احمرار الجلد.

-زيادة حساسية الجلد للضوء.

- أحيانًا يعمل الليزر على تصبغ الجلد.

- يحتاج فترة طويلة لـ علاج حب الشباب.

- يعتبر أغلى طرق علاج حب الشباب.

- يصبح الجلد أكثر حساسية.

- الامتناع عن الخروج خلال فترات النهار وتحت أشعة الشمس.

- زيادة فرص ظهور البقع.



تحذيرات يجب مراعاتها عند علاج حب الشباب بالليزر

- العمل على تنظيف الحبوب دومًا وإبقائها نظيفة من خلال استخدام المطهرات.

- الحذر من التعرض لأشعة خلال فترة العلاج والتي قد تستمر لأكثر من شهر.

- الابتعاد عن مستحضرات العناية بالبشرة لاحتوائها على الزيوت والدهون.

- وبالنسبة للسيدات لا يجب وضع مستحضرات التجميل على الوجه إلا بعد مرور 21 ساعة.