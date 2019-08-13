تخفيضات للمعلمين وتطورات في المستشفى وتأجير نادي برأس البر.. خدمات تقدمها النقابة للأعضاء



وقال خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" ونقيب المعلمين إنه منذ توقيع عقد التأمين التكافلي لأعضاء صندوق الزمالة مع شركة “جي أي جي” الدولية عن طريق بنك التنمية الصناعية في شهر أبريل الماضي تم صرف مبلغ 20 مليون جنيه للمعلمين أصحاب الأمراض المستعصية طبقًا للاتفاق المبرم بواقع 20 ألف جنيه لعدد 100 معلم.



وطالب رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة إبلاغ جميع الإدارات التعليمية لإبلاغ جميع المعلمين في المحافظات والمراكز والقرى من أجل استفادة المعلمين أصحاب الأمراض المستعصية بالمبالغ المخصصة لهم للمساهمة في نفقات العلاج متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



ويتضمن العقد الأمراض الآتية (السرطان – الفشل الكلوي-زرع أحد الأعضاء الرئيسية – الجلطة الدماغية “السكتة الدماغية” – جراحة الشريان الأورطي.



كما قررت نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف المعاش لمن هم فوق الـ 80 عاما الذين طلب منهم بيان بالمعاش لصرف دفعة يوليو.



وأكدت نقابة المعلمين، خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه سيتم صرف المعاشات لهم دون استكمال البيانات حتى لا تتأخر معاشات دفعة يوليو على أن يستكملوا بياناتهم لاحقًا.



وكانت نقابة المعلمين أعلنت عن الأوراق المطلوبة من الأعضاء الذين تجاوزت أعمارهم 80 عامًا حتى يتسنى لهم صرف المعاش.



وأوضحت نقابة المعلمين أن الأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة- الفيزا-صورة شخصية – بيان المعاش الحديث".



وناشدت نقابة المعلمين الأعضاء تسليم تلك الأوراق إلى النقابة الفرعية التابع لها فى أقرب وقت، وذلك لصرف المعاش.

شهدت نقابة المعلمين تطورات في الآونة الأخيرة والتي تنعكس بالتبعية علي المعلمين وأسرهم من حيث العديد من الخدمات مثل التأمين الصحي والمعاشات والمصايف.وفي هذا الصدد رصد صدي البلد تقريرا حول أهم التطورات وما هي تبعيتها.حيث قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب وبعض مديري الإدارات لجنة المتابعة الخاص بعمارات رأس البر، والموافقة على عقد تأجير نادي المعلمين برأس البر مع تحديد أسعار المشروبات وتخفيضات خاصة للمعلمين.وقرر "الزناتي" تشكيل لجنة برئاسة حامد الشريف الأمين العام المساعد بمناسبة قرب انتهاء عقد مستشفى المعلمين.وأوضحت هيئة المكتب أن تلك اللجنة ستقوم بفحص ومراجعة كافة الأعمال التي تمت داخل المستشفى من تطوير والـتأكيد من عمل الصيانة الدورية لها، وتقديم بيان حالة على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذي الاختصاص في ذلك الشأن، وذلك تحت إشراف إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة.كما ناقشت هيئة المكتب تقرير المكتب الهندسي الخاص بترميم نادى الشاطئ بالإسكندرية والانتهاء من أعمال الصيانة داخل النادي.ووافقت اللجنة التي تم تشكيلها على ما جاء في مذكرة المدير العام بخصوص تخفيض أسعار السيرك القومي بنسبة 50% للمعلمين وأسرهم.وتطرقت هيئة المكتب إلى الحديث عن الزملاء المعلمين الذين استفادوا من ميزة التأمين الصحي.