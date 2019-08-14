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صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:01 ص
حديقة صنعاء
حديقة صنعاء
محمود زيدان
حديقة صنعاء مقصد العائلات والأسر في كافة الأعياد
تتميز بوجود شلالات مياه ومسطحات خضراء شاسعة.. ومراقبة بالكاميرات 
محافظ كفر الشيخ: 4 ملايين جنيه لتطوير حديقة صنعاء

تعد حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، واحدة من أهم وأكبر الحدائق العامة والمتنزهات التي يقصدها الآلاف من أبناء المحافظة، كمتنفس طبيعي خاصة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، وذلك لقضاء أسعد الأوقات في هذه المناسبات السعيدة.

ويتوافد المواطنون على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ كونها تتميز بالهدوء وجمال وسحر الطبيعة، وتعتبر مقصد الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية على مستوى المحافظة؛ لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالإضافة إلى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز.

وتتميز حديقة صنعاء بوجود المسطحات الخضراء الكبيرة، التي يلهو فيها الأطفال، فضلًا عن تأمينها بوضع 8 كاميرات مراقبة رئيسية في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل علي مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة، بالإضافة إلى وجود مسرح حديث، وسينما أطفال، مزودة بالألعاب الإلكترونية، وسينما 3D، لجميع المراحل العمرية.

وقال محمد فوزى، مدير عام حديقة صنعاء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام حديقة صنعاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفع مستوى النظافة بها وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، فضلًا عن إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والحفلات الشعبية بالتعاون مع مديرية الثقافة مجانًا.

وأشار فوزي إلى أن حديقة صنعاء هي المتنفس الوحيد لأبناء مدينة كفر الشيخ، لما تضمه من وسائل ترفيهية وخدمية عديدة بالإضافة إلى المتنزهات والمساحات الخضراء الكبيرة مما يجعلها حديقة العائلات الأكثر إقبالًا بالدلتا، مضيفًا نسعى إلى تحسين الخدمات بها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير جميع سبل الراحة والأمان.

من جانبه، قرّر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة لدراسة تطوير فندق مارينا بحديقة صنعاء ، برئاسة محمد رأفت، مدير المكتب الفني وتضم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ، والإسكان، والمتابعة الميدانية، والتفتيش المالي، وموظفين من حديقة صنعاء، لدراسة مقترحات تطوير فندق مارينا بحديقة صنعاء، إلى جانب المعوقات واحتياجات العمل، وتحديد أولويات التنفيذ، ووضع ميزانية تقريبية للتكاليف بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حديقة صنعاء تعد مقصد الأسر والعائلات من مختلف المستويات الاجتماعية، لاحتوائها على أماكن ترفيهية، وحديقة الحيوان، فضلا عن المسطحات الخضراء بالحديقة، مؤكدًا انه سيتم تطوير حديقة صنعاء بقيمة 4 ملايين جنيه ووضع كاميرات مراقبة رئيسية في مدخلها ومحيطها، تعمل على مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة مكلفا بحسن استقبال الرواد وتوفير جميع سبل الترفيه اللازمة، ومتابعة حالة النظافة أولا بأول، واستمرار رفع مستوى الخدمات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى سيتم تحقيق الاستثمار الأمثل لقاعة الف ليلة وليلة بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، لإقامة الاحتفالات والمناسبات العامة بها، ليحقق عائد مالي بما يتناسب مع دورها كمقصد للعديد من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن حديقة صنعاء تقع في مكان متميز من مدينة كفر الشيخ، ولا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، وسيتم تطويرها لتلبي احتياجات المواطنين.
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور
صنعاء مقصد المحتفلين بالأعياد في كفر الشيخ.. تضم ملاهي للأطفال وحديقة حيوان وأماكن ترفيهية متميزة.. والمحافظ يبحث تطويرها وتزويدها بمزيد من الخدمات.. صور

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