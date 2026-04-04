أول ناقلة غاز مسال تغادر مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني

غادرت ناقلة غاز طبيعي مسال مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العُماني، لتصبح أول سفينة من هذا النوع تعبر الممر المائي منذ اندلاع الحرب.

توجد ناقلة "صحار" للغاز الطبيعي المسال، التي يبدو أنها غير محمّلة بشحنة، حالياً في مياه قريبة من مسقط، بعد أن غيّرت وجهتها إلى محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قلهات بسلطنة عُمان، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن. وتُظهر البيانات أن السفينة، التي تُشير إلى أنها تخضع لملكية عُمانية، كانت تدور في أنحاء الخليج العربي خلال الشهر الماضي.



يبدو أن "صحار" عبرت الجانب الجنوبي من المضيق، وهو أمر غير معتاد، إذ سلكت السفن في الأسابيع الأخيرة مساراً شمالياً بناءً على طلب طهران. وأفادت شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" (Mitsui OSK Lines)، وهي شركة يابانية تمتلك حصة جزئية في السفينة، أن الناقلة عبرت مضيق هرمز.