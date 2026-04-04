لبنان.. 21 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدة معركة ومنطقة الحوش

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط21 جريحا في غارات إسرائيلية على بلدة معركة ومنطقة الحوش جنوبي البلاد.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية هي الثانية خلال ساعة واحدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال ينفذ هجوما ضد البنية التحتية تابعة لحزب الله في بيروت.

ومنذ قليل ؛ أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 48 عملية نوعية في عمق الأراضي المحتلة وضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.



وأشار الحزب في بيان له إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند تلة السدر في بلدة عيناتا جنوبي لبنان وأخر عند مثلث كحيل في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.



