ليلة نارية في طهران.. ضربات إسرائيلية تستهدف أخطر مواقع الدفاع الجوي

أعلن جيش الاحتلال، يوم السبت أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع للدفاع الجوي ومخازن للصواريخ خلال سلسلة غارات جوية شنّها أمس على طهران.

وأوضح جيش الاحتلال أن الأهداف شملت عدة مواقع للدفاع الجوي، من بينها موقع تابع للحرس الثوري الإيراني، حيث كانت تُخزّن صواريخ مضادة للطائرات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي موقعًا عسكريًا مُكلّفًا بـ"حماية منشآت البحث والتطوير التابعة للنظام الإيراني".

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية وموقعًا لإنتاج الأسلحة والبحث والتطوير.