الحرس الثوري لأمريكا: لا تعرفون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية

أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيرانى، إبراهيم ذو الفقارى، إن معلومات العدو عن صواريخ وإمكانيات بلاده طهران العسكرية ناقصة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في تصريحات له : لا تعرفون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية، ولا تتوقعوا أن تكونوا قد ددمرتم مراكز إنتاج الصواريخ الاستراتيجية، والطائرات بدون طيار الهجومية بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والحرب الإلكترونية، ومعداتنا الخاصة، إذا اعتقدتم ذلك، ستزيدون من عمق المستنقع الذى علقتم أنفسكم فيه.



وأضاف ذو الفقار قائلا: المراكز التى استهدفتموها، كما تتخيلون، ليست ذات أهمية، وإنتاجاتنا العسكرية الاستراتيجية تتم فى أماكن لا تعرفونها ولن تصل إليها أبدًا، لذلك نريحكم من عناء عد صواريخنا وطائراتنا بدون طيار ومعداتنا الاستراتيجية، لأنكم ستخطئون ولن تبلغوا شيئا، وعليكم أن تدفعوا ثمن العدوان الذى بدأتموه إلى الشعب الشريف والعزيز والمُسلم.

وأتم المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تصريحاته قائلا : بالتوكل على الله العزيز الحكيم، ستستمر هذه الحرب حتى إذلالكم وخزيكم وندمكم الدائمين، وتسليمكم، انتظروا فى استمرار الضربات واللكمات القوية وغير المتوقعة التى تلقيتموها، أعمالنا الأكثر تدميرًا وأوسع نطاقًا. والنصر من عند الله العزيز الحكيم.