ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض إضافية للصوت والضوء في معابد أسوان خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تقديم عروض إضافية باللغة العربية للمصريين والعرب إحتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك داخل معابد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية وأيضًا معبدى فيله وإدفو.

ومن جهته، قال المهندس رمضان نجار مدير عام فرع شركة مصر للصوت والضوء بأسوان: إن العروض الإضافية يجري تنظيمها طوال أيام عيد الأضحى المبارك تشجيعًا للسياحة الداخلية.

وأشار إلى أن مواعيد العروض تشمل إقامة العروض الإضافية باللغة العربية خلال أيام العيد للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل باتفاق مسبق مع إدارة المنطقة، ويقام العرض باللغة الأجنبية الأكثر عددًا الساعة 7,15 مساء، وباقى اللغات بسماعات الترجمة الفورية .

وفى معبد إدفو يقام عرض الصوت والضوء باللغة الأجنبية الأكثر عددًا الساعة 7:00 مساء ، 8:00 مساء ، وباقى اللغات بسماعات الترجمة الفورية ، فيما يقام العرض الإضافى باللغة العربية بمعبد فيله الساعة 9:00 مساء خلال أربع أيام العيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول أكتوبر.. عروض الصوت والضوء باللغة الصينية

بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ..عروض مجانية للصوت والضوء

عروض إضافية للصوت والضوء طوال أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

الأردن تحذر إسرائيل من المساس بوضع القدس

لصوص المول .. تجديد حبس لص سرق متعلقات سيدة بمدينة نصر

شاهد.. ابنا تيم حسن يظهران مع زوج والدتهما ديما بياعة

كاتب سعودي: سرطان الإرهاب يزيد من قوة مصر وصلابة شعبها

النيابة تصرح بدفن جثة مأمور قسم الشروق

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة