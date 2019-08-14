عروض إضافية للصوت والضوء في معابد أسوان خلال أيام عيد الأضحى

تواصل شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تقديم عروض إضافية باللغة العربية للمصريين والعرب إحتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك داخل معابد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية وأيضًا معبدى فيله وإدفو.



ومن جهته، قال المهندس رمضان نجار مدير عام فرع شركة مصر للصوت والضوء بأسوان: إن العروض الإضافية يجري تنظيمها طوال أيام عيد الأضحى المبارك تشجيعًا للسياحة الداخلية.



وأشار إلى أن مواعيد العروض تشمل إقامة العروض الإضافية باللغة العربية خلال أيام العيد للصوت والضوء بمعبد أبو سمبل باتفاق مسبق مع إدارة المنطقة، ويقام العرض باللغة الأجنبية الأكثر عددًا الساعة 7,15 مساء، وباقى اللغات بسماعات الترجمة الفورية .



وفى معبد إدفو يقام عرض الصوت والضوء باللغة الأجنبية الأكثر عددًا الساعة 7:00 مساء ، 8:00 مساء ، وباقى اللغات بسماعات الترجمة الفورية ، فيما يقام العرض الإضافى باللغة العربية بمعبد فيله الساعة 9:00 مساء خلال أربع أيام العيد.