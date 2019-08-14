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ديني

الأوقاف: عبد الفتاح جمعة مديرًا لمركز البحوث والدراسات الدينية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:06 م
الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح الباحث بالمكتب الفني بوزارة الأوقاف
عبدالرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف تكليف الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، الباحث بالمكتب الفني بوزارة الأوقاف بالعمل مديرًا إداريًّا لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية .

ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزراة في الاعتماد على الشباب وقدراتهم وحرصها على الدفع بهم في مختلف مفاصل العمل العلمي والإداري بالوزارة .

وكانت الأوقاف كلفت الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالإشراف العلمي على المركز ، علما بأن المركز سيضم نخبة متميزة من العلماء المعنيين بقضايا تجديد الخطاب الديني لعضوية المركز .

وسيكون المركز هو الجهة المنسقة بين الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والإدارة العامة للترجمة والنشر ولجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والإدارة العامة لبحوث الدعوة ، والإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف ، وذلك في كل ما يتصل بمجال التأليف والترجمة والنشر ، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاهتمام بالبحوث والدراسات الدينية وقضايا التجديد .

كما يضم المركز نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين في التفرغ للبحث العلمي ، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمي.

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