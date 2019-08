شاهد.. ليلى علوي تستعيد ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء

نشرت الفنانة ليلى علوى صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لاستعادة ذكرياتها في مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ضمت الصور مجموعة من أبطال العمل الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك .



وعلقت ليلى علوى على الصورة، قائلة: " جعااانه يا عطا ، دنتي اسطورررة في حديث الصباح والمساء، بتفرج عليه في ٢٠١٩ ".



وتفاعل عدد من متابعي ليلى علوى على صفحتها مع الصورة، وعلق عدد من جمهورها: كل سنه و حضراتكم طيبين ــ عيد سعيد عليكم ـــ مسلسل جميل اوووى "



يذكر أن مسلسل حديث الصباح والمساء ضم كوكبة من النجوم من ضمنهم عبلة كامل ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وأحمد خليل ومحمود الجندى وسوسن بدر وتوفيق عبد الحميد وسلوى خطاب، وخالد النبوى وعلا غانم، إلى جانب كل النجوم كان تتر المسلسل من غناء الفنانة القديرة أنغام، وألحان الموسيقار عمار الشريعى، وكلمات الشاعر فؤاد حجاج.







