ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ليلى علوي تستعيد ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:22 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لاستعادة ذكرياتها في مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ضمت الصور مجموعة من أبطال العمل الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك .

وعلقت ليلى علوى على الصورة، قائلة: " جعااانه يا عطا ، دنتي اسطورررة في حديث الصباح والمساء، بتفرج عليه في ٢٠١٩ ".

وتفاعل عدد من متابعي ليلى علوى على صفحتها مع الصورة، وعلق عدد من جمهورها: كل سنه و حضراتكم طيبين ــ عيد سعيد عليكم ـــ مسلسل جميل اوووى "

يذكر أن مسلسل حديث الصباح والمساء ضم كوكبة من النجوم من ضمنهم عبلة كامل ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وأحمد خليل ومحمود الجندى وسوسن بدر وتوفيق عبد الحميد وسلوى خطاب، وخالد النبوى وعلا غانم، إلى جانب كل النجوم كان تتر المسلسل من غناء الفنانة القديرة أنغام، وألحان الموسيقار عمار الشريعى، وكلمات الشاعر فؤاد حجاج.



كان عيدي معاهم حاجة تانية خالص.. وطبختلهم أحلى حاجة بأيديا.. ألف هنا وربنا يخليكوا ليا🥰 💕😍💝 #عيدالاضحى #لمة_العيلة #ليلى_علوي #Eidmubarak #FamilyGathering #Laila_Eloui
A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial) on Aug 14, 2019 at 8:12am PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تشارك نجل شقيقتها الراحلة غنوة في حفل تخرجه من kg 2

ليلى علوي تسترجع ذكرياتها من مسلسل التوأم

ليلى علوى تكشف عن أجمل أعمالها في الدراما

ترشيحاتنا

ارتفع قرشين.. سعر الدولار والعملات الأجنبية الأربعاء 14 - 8 - 2019

هل الحج يغني عن الصلوات الفائتة .. الإفتاء تجيب

خيال مآتة يتخطى 12.5 مليون جنيه في أول يومين عرض

من بينهم جروس وجنش.. مرتضى منصور يعلن أسباب خسارة الزمالك للدوري

مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر

مدافع الأهلي ينتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد