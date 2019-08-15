بعد تجهيز البدائل.. مرور الجيزة تستعد لإغلاق شارع الهرم لمدة 3 سنوات

قالت مصادر أمنية، ان الادارة العامة لمرور الجيزة، قامت بدراسة الخريطة النهائية لمحيط شارع الهرم، قبل إجراء تحويلات مرورية جزئية تستمر لمدة 3 سنوات لاستكمال انشاء أعمال مترو الأنفاق.



وتابعت المصادر، ان الملامح الرئيسية للخريطة تم وضعها خلال نهايات عام 2017، حين تم البدء في تطوير شارعي فيصل وترسا، لاستيعاب حركة المركبات المتحركة داخل شارع الهرم، بالاضافة لاعمال التوسعة للشوارع الأخري.



كما اشتملت الخطة على تعيين خدمات مرورية بأماكن هامة بطول شارع الهرم للتدخل في اوقات الذروة والتكدسات المرورية.



كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت تحويلات مرورية جديدة بشارع جامعة الدول العربية، لمدة 3 سنوات، لإنشاء محطة مترو أنفاق.



وتأتى التحويلات فى إطار البدء فى أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق جامعة الدول العربية، والتى تستلزم غلقا جزئيا لشارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر ، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف ، بطول 250 مترا وعرض 15 مترا متغير الأبعاد ، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية ، والتى تستمر لمدة ثلاثة أعوام بداية من يوم الجمعة الموافق 15/3/2019 .



وكانت الادارة أعلنت فى وقت سابق عن إجراء تحويلة مرورية، لمسافة ما يقرب من 400 متر، فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا، بداية من شارع جامعة الدول العربية، مع شارع محيي الدين أبوالعز، حتى دوران البرج الإدارى، فى اتجاه ميدان النصر، وذلك اعتبارًا من الجمعة 21 فبراير، ولمدة ثلاثة أعوام.



وحددت الإدارة أماكن التحويلات وخطوط سير السيارات، فعلى القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر: الاتجاه القادم من شارع السودان، الدخول يسارًا باتجاه الجزيرة الوسطى، بشارع جامعة الدول العربية، بعد فتحة دوران ما بعد شارع شهاب، مما يقرب من 50 مترا.



واستكمال السير فى الاتجاه المقابل، للقادم من ميدان النصر، باتجاه شارع السودان، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين وفصل الاتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة، من تقاطع شارع محيي الدين أبوالعز، مع شارع جامعة الدول العربية، حتى فتحة دوران البرج الإدارى، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى، من فتحة دوران البرج الإدارى، باتجاه ميدان النصر.



والقادم من اتجاه النصر فى اتجاه شارع شهاب وشارع السودان: السير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة، وصولًا لشارع شهاب يمينًا، أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه.



القادم من شارع محيي الدين أبوالعز، باتجاه ميدان النصر: يتم الدخول يمينًا "اتجاه إجبارى" فى الطريق البطىء بشارع جامعة الدول العربية، المتجه إلى ميدان النصر وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.