أمريكا تمنع مدير الأمن الوطني السوداني السابق من دخول أراضيها

أصدرت إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قرارًا بمنع مدير جهاز الأمن الوطني السوداني السابق صلاح قوش من دخول أراضيها.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني "وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة تمنع صلاح قوش وأفراد أسرته من دخول الولايات المتحدة بسبب خروقات لحقوق الإنسان في السودان".





كان مدير جهاز الأمن الوطني السوداني السابق استقال من منصبه مديرا عاما لجهاز الأمن الوطني في أبريل الماضي، وحاولت قوة من النيابة تفتيش منزله قبل أن تمنعها القوات التي تحرس المنزل، كما أن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان قد نفى علمه بمكانه.