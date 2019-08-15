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مرأة

مرارة في اللسان عند البلع أبرزها.. إشارات تنذرك بنقص هذا الفيتامين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:20 ص
مراره
مراره
أ ش أ
يعد فيتامين ب 12 من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض دى إن إيه، ونقص فيتامين بى 12 يمكن أن يؤدى لكثير من المشكلات أقلها الإصابة بالأنيميا والاضطراب ومشكلات فى الذاكرة.

وعلى الرغم من صعوبة الكشف عن أعراض نقص هذا الفيتامين فى الاوقات العادية، غير أنه من المهم للغاية اكتشاف نقص هذا النوع من الفيتامين مبكرا.

ويقول جينى بودنهام خبير التغذية أن أول أعراض نقص فيتامين "ب 12" تتمثل فى وجود مرارة فى اللسان عند البلع، ويتمثل العرض الثانى فى وجود حالة خدر ووغز فى الذراعين والساقين.

أما آخر الأعراض فهو شعور المرء بحالة خمول اكثر من المعتاد أو قصر النفس.

يذكر أن فيتامين ب 12 يوجد فى اللحوم والمنتجات الحيوانية وهو ما يكشف سبب معاناة الأفراد الذين لا يأكلون اللحوم من نقص هذا النوع من الفيتامين.

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