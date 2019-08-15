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كرتونة البيض بـ 36 جنيها.. انخفاض في أسعار الدواجن الخميس 15 - 8 - 2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:34 ص
أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
جمال صلاح الدين
استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس الموافق 15 - 8 - 2019، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 22 جنيها بانخفاض جنيها واحدا عن سعر أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الفراخ الساسو لتسجل 34 جنيها بفارق جنيه عن أمس، فيما تراوح سعر الكتكوت الابيض بين 5.75 و6 جنيهات، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 و4.25 جنيه.

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 18 جنيهًا، فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 جنيها.

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر عند 36 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 42 و42.5 جنيه.

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