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رياضة

تدريبات بدنية إضافية لثلاثى الاهلى

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:27 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عبدالحكيم أبوعلم
خاض أحمد فتحي وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية في نهاية المران المسائي اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

اختتم الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم في برج العرب عقب إعلان الجهاز الفني قائمة الفريق التي تسافر إلي الإسكندرية مساء اليوم.

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