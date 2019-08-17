رسالة قوية من حماس بعد شن الاحتلال الإسرائيلي هجمات على غزة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت أول رد لحركة حماس على سلسلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى صرف الأنظار عما يجري من أعمال في الضفة الغربية اربكت حسابات الاحتلال وعمقت أزماته الداخلية.



وحيا برهوم هذه العمليات في الضفة الغربية، مؤكدا ان المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، وجوابها سيبقى منسجما تماما مع امتداد الحالة النضالية والجهادية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة.



وذكرت وسائل اعلام عبرية أن مقاتلات حربية وطائرات عسكرية اسرائيلية شنت غارتين على بنيتيْن أرضيتيْن تابعتيْن لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.



وزعم جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردًّا على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة في وقت سابق أمس.



وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال قصفت أرضا زراعية مجاورة لموقع تابع لكتائب القسام في حي التفاح شرق مدينة غزة بصاروخين.



كما اغارت الطائرات على ارض زراعية في قرية وادي السلقا بخمسة صواريخ دون الاعلان عن وقوع اصابات في الغارتين.