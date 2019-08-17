كلمة مهمة لـ أبو مازن أمام الأمم المتحدة بهذا التوقيت

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيترأس سلسلة من اجتماعات اللجنة، إضافة الى بحث لإمكانية دعوة المجلس المركزي للانعقاد، قبيل توجه الرئيس الفلسطيني الى نيويورك الشهر المقبل وإلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأشار رأفت في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الى أن الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية الخميس الماضي تركز على مجابهة الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس من إعدامات واعتقالات وعمليات هدم للمنازل والمنشآت والاقتحامات اليومية للأقصى برفقة المستوطنين.



واوضح أن هذه الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال يجرى متابعتها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل ممارسة الضغوط على اسرائيل لوقفها وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتفاقيات والمواثيق الدولية.