المخرج عمر عبد العزيز لـ صدي البلد: إهمال النجوم الكبيرة شئ يحزن

أعرب المخرج عمر عبد العزيز، عن استيائه الشديد بسبب التقصير الحادث خلال الفترة الأخيرة، في حق المخرجين والفنانين الكبار من الجيل القديم، موضحًا أن الجيل الجديد يحتاج لبذل جهد شخصي.



وتحدث عمر عبد العزيز في تصريحات لـ صدي البلد قائلا: "تقصير كبير في حق المخرجين والفنانين القدماء وبقوا مظلومين فنيًا وسط الجيل الجديد وأهملنا نجوم كبيرة، ودي حاجه مش حلوة خالص."

وأضاف: فين المخرج علي بدرخان، ورباب حسين، والكاتب محمد جلال عبد القوي، مش مصدق إنهم ما بيخرجوش ولازم شركات الإنتاج تدور عليهم وعلى الفنانين الحقيقين.



وعن رأيه في الجيل الجديد، عبر قائلا: محتاجين يبذلوا مجهود كبير شخصي منهم، وميعتمدوش على الورق وإنهم داخلين يلعبوا مجرد مشهد وخلاص.

بدأ المخرج عمر عبد العزيز مسيرته الفنية كمساعد مخرج مع شقيقه المخرج محمد عبد العزيز في مجموعة من الأفلام المهمة.

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