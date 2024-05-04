الجمهورية: كلمة السيسي بعيد العمال جسدت الاهتمام الكبير بسواعد العمل والبناء والإنتاج

أكدت صحيفة الجمهورية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال، حملت رسائل عديدة جسدت الاهتمام الكبير من الدولة بسواعد العمل والبناء والإنتاج، وأكدت تمسك الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع مستويات الأجور، وتمكين المرأة، ودمج أصحاب الهمم في مجالات العمل المختلفة.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (تقدير لقيمة العمل) - أن من أهم الرسائل التي طمأنت جميع العاملين في سائر الشركات والمصانع توجيهات الرئيس بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.. وسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وإنشاء مركز متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وفقاً للمعايير العالمية.. وتأمين بيئة مناسبة بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان زيادة وجودة الإنتاج.

وأكدت أن الاحتفال بعيد العمال وهذا الاهتمام الكبير من الدولة بسواعد الإنتاج والعمل والبناء، هو احتفال بقيمة العمل في بناء الأمم، وتقدير لكل يد تبنى وعقل يفكر وسواعد تشيد صروح المجد والتنمية.