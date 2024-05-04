هيثم نبيل: أنا أهلاوي أوي .. وحسام حسن أكتر لاعب بحبه

أكد المطرب والملحن هيثم نبيل، أنه يقوم بتشجيع النادي الأهلي منذ الصغر، وكان يذهب إلى ستاد القاهرة لمشاهدة المباريات الخاصة بالمارد الأحمر.

وأوضح هيثم نبيل، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «أنا أهلاوي من وأنا صغير بابا كان عاملي اشتراك الاستاد ».



وأشار هيثم نبيل، إلى أنه يُحب من لعيبة النادي الأهلي كابتن حسام حسن، قائلاً: «رقم 1 عندي - حسام حسن؛ لأنه أكتر لاعب أنا بحبه في حياتي، والنادي الأهلي مليان نجوم كتير بحبهم، ومن قبله كابتن محمود الخطيب، وبعد حسام حسن بحب كل "جيل تريكة"، تريكة، وائل جمعة، عماد متعب، المصريين بالأجانب، كل الجيل».

النادى الاهلى



وأضاف هيثم نبيل، قائلاً: «أنا بحب اللاعب اللي اتربى في النادي الأهلي، وأنا من الناس اللي زعلت على رمضان صبحي لما مشي من الأهلي،، وبحب حسام غالي ووليد سليمان، وحاليًا محمد الشناوي، ومحمد هاني».

وتحدث عن علي معلول نجم المنتخب التونسي والنادي الأهلي، قائلاً: «معلول بالنسبة لي أهلاوي مصري صميم تحس أنه مولود في الجزيرة».

